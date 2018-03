TURISMO. RIAPERTI I TERMINI PER BANDO SOSTEGNO IMPRESE

ABRUZZO. La Giunta regionale ha deliberato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative al bando pubblico per interventi di sostegno alle imprese operanti nel settore del turismo. La nuova scadenza è prevista per il 15 settembre prossimo. Si tratta del programma 2012-2014 di attuazione della Legge regionale n.77/2000 che prevedeva una dotazione finanziaria di oltre 16 milioni di euro con scadenza il 29 luglio.

E' stata quindi accolta la richiesta del sindacato di categoria che sosteneva la necessità di uno slittamento della scadenza fino al mese di settembre.