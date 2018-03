ABRUZZO. RIUNIONE GIUNTA REGIONALE SU TRENO STORICO PARCO MAJELLA

SULMONA. Su iniziativa del Parco della Majella domenica 3 agosto il "Treno Storico del Parco", in collaborazione con la fondazione FS, ospitera' nella prestigiosa carrozza presidenziale, che in passato ha accolto personalita' illustri quali Presidenti della Repubblica e Papi, una riunione della Giunta regionale che affrontera', lungo il tragitto, le tematiche inerenti lo sviluppo turistico delle aree interne. La tratta ferroviaria Sulmona-Castel di Sangro e' stata inserita nei quattro itinerari unici scelti dalla Fondazione FS per valorizzare la storia e la cultura del trasporto ferroviario, volta alla scoperta di un territorio poco conosciuto, attraversato da vecchie linee ferroviarie non piu' interessate dalla grande mobilita' pendolare. La carrozza presidenziale accogliera' la Giunta regionale mentre nelle altre viaggeranno i Sindaci e i Presidenti delle province che fanno parte della Comunita' del Parco.