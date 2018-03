MISTERIOSO FERIMENTO DI UN GIOVANE A LANCIANO: INDAGANO I CARABINIERI

LANCIANO. Indagini dei carabinieri, a Lanciano, dopo il ricovero nell'ospedale 'Renzetti', nella notte, di un giovane di 26 anni operato per una ferita da arma da taglio all'addome. Il giovane, le cui condizioni non sono state dai medici giudicate gravi, ha detto di essersi ferito da solo ma gli investigatori stanno vagliando la veridicità di quanto sostenuto, soprattutto in relazione al ritrovamento di numerose tracce di sangue in alcuni vicoli del centro storico cittadino, nei pressi di corso Roma. I carabinieri vogliono escludere la possibilità di un'aggressione o di una lite culminata con il ferimento del ragazzo.