COMMERCIO, AMBULANTI PROTESTANO: IL M5S SOLLECITA IL PREFETTO

CRONACA. VASTO. Un gruppo di ambulanti, commercianti e cittadini di Vasto Marina, con una petizione di 75 firme si è rivolto al Movimento 5 Stelle per evidenziare quattro problemi: carenza di servizi igienici, ambulanti abusivi, latitanza del Comune, irrazionalità dell'isola pedonale.

Per le questioni sicurezza e ambulanti, il portavoce in Senato Gianluca ha già contattato il prefetto di Chieti Fulvio Rocco De Marinis che ha manifestato la massima disponibilità nel sensibilizzare l’Amministrazione comunale affinché intervenga tempestivamente per evitare che i commercianti siano danneggiati. Il prefetto ha assicurato il supporto delle Forze di polizia per i profili di competenza in materia di abusivismo.

Per quanto riguarda gli altri problemi «cercheremo le possibili soluzioni insieme ai cittadini», assicurano Castaldi, l’europarlamentare Daniela Aiuto e il consigliere regionale Pietro Smargiassi, «in seguito chiederemo al sindaco ed alla sua Giunta un incontro. Proporremo le nostre idee al sindaco Lapenna e cercheremo una collaborazione costruttiva».