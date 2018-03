CALCIO: LANCIANO; MUORE CUSTODE STADIO, PROBABILE MALORE

LANCIANO. Potrebbe essere l'autopsia a stabilire le cause del decesso del custode in pensione dello stadio di Lanciano, Vittorio Paoloemilio, di 78 anni. L'uomo, che risiedeva nell'appartamento dello stadio comunale, si trovava nella zona degli spogliatoi quando è caduto battendo la testa probabilmente a causa di un malore precedente. Ad accorgersi per primo dell'incidente è stato un calciatore che si stava allenando e che ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia di Lanciano che sta effettuando gli accertamenti del caso. Il cordoglio della Virtus Lanciano per la morte del custode dello stadio è stato espresso dalla società sul sito ufficiale.