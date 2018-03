AGENZIE ENTRATE ABRUZZO, 309.772 SERVIZI OFFERTI IN UN ANNO

I NUMERI. ABRUZZO. Sono 309.772 i servizi fiscali offerti dall’Agenzia delle Entrate ai cittadini dell’Abruzzo durante lo scorso anno. In particolare, sono 44.864 le pratiche per il rilascio, variazione o duplicato del codice fiscale o della tessera sanitaria e 5.468 quelle per il rilascio della Partita Iva. Ammontano, invece, a 75.454 i servizi erogati per la registrazioni di atti privati (contratti di locazione, comodati, preliminari di vendite), 3.166 quelli per la registrazione di atti giudiziari, mentre sono 23.077 quelli offerti per le dichiarazioni di successione e donazione. In totale sono 8.247 i contribuenti che si sono recati presso gli uffici delle Entrate abruzzesi per ricevere assistenza nella compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi. Infine, sono 42.646 le comunicazioni e i preavvisi relativi a dichiarazioni dei redditi irregolari o inesatte. Numeri importanti e trend in crescita anche per i rimborsi. Ammontano a 36.226 quelli del 2013, per un totale di oltre 384 milioni di euro erogati ai cittadini abruzzesi. Di questi, 354 milioni è l’importo dei rimborsi Iva a favore di imprese, artigiani e professionisti, un tangibile sostegno per superare le difficoltà conseguenti all’attuale congiuntura economica.