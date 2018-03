TENTA RAPINA IN MACELLERIA, ARRESTATO DALLA POLIZIA

PESCARA. Un 24enne di Pescara con problemi di droga e disoccupato e' stato arrestato dal personale del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, diretto da Laura Pratesi, e della squadra volante, diretta da Alessandro Di Blasio, per il tentativo di rapina effettuato ieri sera ai danni di una macelleria situata in via Tavo. E' stato individuato dagli agenti mentre si allontanava dal negozio a piedi. Non aveva con se' la pistola utilizzata poco prima nella macelleria per minacciare la vittima ma era in possesso di una tronchesina, che e' stata sequestrata. Il giovane non ha ottemperato, peraltro, al foglio di via obbligatorio dal comune di Pescara. Ad incastrarlo il riconoscimento da parte dei testimoni. Deve rispondere di tentata rapina aggravata.