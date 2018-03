CRIMINALITA': TENTA RAPINA IN NEGOZIO E VITTIMA LO METTE IN FUGA

PESCARA. Ha tentato di effettuare una rapina in una macelleria di via Tavo, a Pescara, ma la vittima lo ha messo in fuga chiamando la polizia e lui e' stato costretto a rinunciare. Colpo fallito, dunque, per l'uomo che stasera si e' presentato armato di pistola nel negozio alla periferia della citta'. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti la vittima avrebbe subito afferrato il telefono e contattato il 113, costringendo il rapinatore ad allontanarsi rapidamente a piedi. Sul posto e' intervenuto il personale della squadra volante che avrebbe fermato e controllato delle persone per vagliarne la posizione. Al momento non si conoscono i dettagli dell'accaduto ne' l'esito degli accertamenti in corso.