MELANIA: FISSATO A FEBBRAIO PROCESSO A PAROLISI IN CASSAZIONE

TERAMO. E' stata fissata al 10 febbraio 2015 l'udienza in Cassazione a carico di Salvatore Parolisi, l'ex caporalmaggiore dell'Esercito di stanza al 235esimo Reggimento Piceno condannato in Appello a 30 anni per l'omicidio della moglie Melania Rea. In primo grado, nel processo con rito abbreviato condizionato, Parolisi venne condannato dal gup di Teramo all'ergastolo. Salvatore Parolisi e' stato considerato il solo colpevole del delitto di Melania Rea avvenuto nel boschetto della Casermette a Ripe di Civitella del Tronto (Teramo) il 18 aprile del 2011, ma il cui corpo venne ritrovato due giorni dopo grazie ad una telefonata anonima fatta alla polizia che annunciava il ritrovamento di un corpo seminudo vilipeso.