TENTANO FURTO IN CANTIERE EDILE ORTONA, DUE ROMENI ARRESTATI

ORTONA. Manette, a Ortona (Chieti), per due romeni di 32 e 41 anni sorpresi mentre rubavano in un capannone di una ditta edile, in contrada "Caldari". L'allarme è stato dato da alcune persone residenti in zona che avevano notato i due su un'auto e, temendo furti in casa, avevano chiamato i carabinieri. I due hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati e arrestati per tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Sequestrati cacciaviti, chiavi inglesi, forbici da lavoro, guanti, torce e un'autovettura Ford Mondeo di immatricolazione bulgara con la quale si erano recati sul posto. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se gli stessi sono responsabili di analoghi episodi avvenuti nei mesi scorsi.