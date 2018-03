INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN CASTELVECCHIO CALVISIO

CASTELVECCHIO CALVISIO. Il MusAA-MuseoArchitetturaArte, in collaborazione con l’Università di Stato di San Pietroburgo, Dipartimento di Restauro e Tutela del Patrimonio Storico, organizza per il quarto anno consecutivo una Summer School, dal 31 luglio al 10 agosto 2014, presso l’antico borgo di Castelvecchio Calvisio. Il borgo presenta caratteri storici, architettonici e ambientali di grande valenza e profondamente segnati dall’evento sismico del 2009.

Al percorso di studi parteciperanno circa 20 studenti, laureandi e neo-laureati, provenienti da 5 diverse Università: Epoka University Architecture Department (Tirana, Albania), Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Lyon (Lione, Francia), Università degli Studi dell'Aquila Dipartimento di Ingegneria Edile-Architettura e Ambientale (L’Aquila, Italia), The State Academy of leading cadres Culture and Arts (Kiev, Ucraina), Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Institute of Television Business and Design (San Pietroburgo, Russia).

La Summer School fornirà agli studenti l’abilità di saper vedere un edificio storico attraverso una lettura per stratificazione, in modo da definire sia una “carta d’identità” dell’architettura (disegno e rilievo) che una strada metodologica per dare nuova vita agli spazi oggetto di studio (progettazione).

Gli argomenti che si affronteranno sono i seguenti: 1. Storia dell’architettura dei luoghi e relazione tra assetto urbano e contesto socio-economico; 2. Disegno a mano libera e restituzione grafica dell’architettura “en plein air”; 3. Rilievo geometrico e architettonico: documentazione e registrazione del passato e comprensione della relazione tra percezione dello spazio e percezione del tempo; 4. Rappresentazione dell’idea generatrice dell’oggetto architettonico; 5. Proposta di restauro e progetto di base per il riuso di edifici antichi.