PESCARA. CHIUSURA VIA VALLE ROVETO PER LAVORI DAL 4 AL 10 AGOSTO

PESCARA. A partire da lunedì 4 agosto verranno eseguiti dei lavori di adeguamento di un tratto di via Valle Roveto a Pescara. Si tratta di un cantiere di preparazione a quello imminente del Ponte Nuovo, i lavori sono necessari per adeguare la struttura dell’argine fluviale e la mobilità nella zona e per poterli eseguire è necessario limitare al traffico le vie interessate. Gli interventi verranno eseguiti in due fasi, la prima partirà già dal 28 luglio, e globalmente prevedono: la realizzazione di un primo attraversamento ciclo-pedonale e di un secondo attraversamento pedonale per garantire il congiungimento con la pista ciclo-pedonale e la sommità dell’arginatura; la realizzazione di un marciapiede lungo via Valle Roveto, che continua poi in via Le Mainarde, di larghezza 1.50 m. Per la realizzazione dell’attraversamento ciclopedonale è necessaria la demolizione di un tratto di marciapiede lungo via Valle Roveto e la rimozione della recinzione metallica presente.

Per la prima fase, dal 28 al 30 luglio, è prevista solo l’istituzione di un senso unico alternato su via Le Mainarde, con semafori a tempo (vedi foto fase 1 allegata). Per la seconda fase, dal 4 al 10 agosto, invece, si prevede la circolazione alternativa, direzione mare-monti, su via Le Mainarde (vedi cartina fase 2, la prima in allegato), questo perché i lavori interesseranno via Valle Roveto. Sui tratti di strada non chiusi al transito, potranno circolare solo residenti e titolari di attività in loco. Su tutte le strade interessate verrà apposta la relativa segnaletica.