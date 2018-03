PIANELLA, «NO ALL’ALIENAZIONE DI VIA ALDO MORO». PETIZIONE PORTATA IN COMUNE

LA RICHIESTA. PIANELLA. Il comitato cittadino per la tutela dell’area pubblica sede Asl servizio 118 ha raccolto e consegnato 222 firme per chiedere al Comune di rinunciare alla vendita dell’area di via Aldo Moro nel quartiere di Santa Lucia e di lasciare l’attuale destinazione dell’area ad uso pubblico come prevede il Prg vigente, ristrutturando e riqualificando l’edificio e riqualificando l’area a verde pubblico attrezzato.

I cittadini chiedono che la petizione popolare venga sottoposta all’esame del consiglio comunale in occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione 2014 «per una valutazione obiettiva della opportunità della vendita dell’immobile».