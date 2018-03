AEROPORTO D'ABRUZZO: DA LUNEDI' APRE INFOPOINT POLO INOLTRA

PESCARA. Da lunedi' 28 luglio sara' attivo all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo il primo Infopoint istituito dal Polo regionale di innovazione nel trasporto e logistica Inoltra, che associa oltre 60 imprese ed una decina di centri di ricerca del settore, in collaborazione con Saga e le principali compagnie di trasporto pubblico. Nella struttura, aperta tutti i giorni compresi i festivi, i passeggeri in transito potranno trovare un servizio di informazioni complete su tutte le linee che collegano l'aeroporto con le varie destinazioni in ambito urbano, regionale ed extraregionale e acquistare i biglietti per tutte le tratte necessarie.

«Si tratta di un'importante iniziativa che aumenta l'offerta qualitativa dei servizi aeroportuali - sottolinea il presidente della Saga Lucio Laureti -. Come abbiamo potuto rilevare da una recente indagine da noi condotta sulla soddisfazione dei clienti - prosegue - e' necessario che il passeggero possa trovare ogni utile informazione sulle destinazioni raggiungibili dall'aeroporto nonche' avere anche la possibilita' di acquistare i titoli di viaggio in sede. Grazie alla collaborazione del Polo Inoltra, di cui Saga e' socia, insieme alle maggiori societa' di trasporto pubblico, oggi ampliamo la nostra gamma di servizi, che potra' essere ancor piu' sviluppata con altre attivita', anche di promozione turistica che i passeggeri troveranno nelle prossime settimane all'interno dell'Infopoint».

Il progetto rientra tra le attivita' del Polo Inoltra destinate a promuovere l'utilizzo del mezzo pubblico ed avra' carattere sperimentale. Successivamente l'iniziativa potra' essere replicata anche in altre localita' dove ci sono nodi di traffico di autolinee, con aggiunta di ulteriori servizi ai passeggeri.