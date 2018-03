RAPINA CON PISTOLA IN FARMACIA, 2 ARRESTI POLIZIA A PESCARA

PESCARA. Due persone sono state arrestate dalla Polizia per i reati di rapina aggravata in concorso e lesioni dopo aver rapinato, armati di pistola, una farmacia, in via Aldo Moro a Pescara, per poi fuggire a bordo di un'automobile. Si tratta di un uomo e una donna, L.D.A., 43 anni, e M.B. (38). L'episodio è avvenuto ieri sera. Ricevuta la segnalazione, personale della squadra Volante e del Reparto prevenzione crimine Abruzzo ha rintracciato l'automobile, con a bordo i due rapinatori, in via Caduti per Servizio. Nell'automobile gli agenti hanno trovato la refurtiva, denaro contante per circa mille euro, nonché 85 euro in monete spicciole; nel portabagagli c'erano gli indumenti usati durante la rapina, come i cappelli indossati per coprire il volto. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Pescara e la donna in quello di Chieti.