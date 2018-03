VIABILITA’ PESCARA, SI STUDIA COLLEGAMENTO TRA SVINCOLO VIA TIRINO E AEROPORTO

VIABILITA’. PESCARA. Ieri mattina si è svolto un incontro con il Capo dipartimentale dell’Anas Abruzzo Lelio Russo, ricevuto dal sindaco Marco Alessandrini e dal vice sindaco Enzo Del Vecchio.

Al centro dell’incontro la strategia operativa da attuare per migliorare il collegamento dell’asse attrezzato agli snodi più importanti della città, aeroporto in primis in modo da decongestionare la statale.

«Allo studio c’è una strada di collegamento tra lo svincolo di via Tirino e l’aeroporto – spiega il vice sindaco Enzo Del Vecchio – Strada che è di competenza dell’Anas e che ricade nel pieno del Piano di Rigenerazione Urbana partecipata “Fontanelle-Sambuceto”. Con i vertici Anas abbiamo convenuto che è utile e necessario stabilire un tavolo tecnico Anas-Comune per seguire meglio l’opera e per stabilire cronologia e corso dei lavori e condividerne l’iter con i portatori di interesse e la città. Un tavolo che sarà non temporaneo, ma che vorremmo istituzionalizzare, perché realizza una sinergia necessaria su lavori pubblici e mobilità di cui Pescara ha bisogno”.