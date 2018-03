PROVA A CORROMPERE E AGGREDISCE GDF, ARRESTATO E CONDANNATO

GORIZIA. «Quanto volete per lasciarmi?». È la proposta che H.X., soggetto di etnia cinese residente nel teramano, ha rivolto la scorsa notte ai militari della Guardia di Finanza di Gorizia, che lo avevano fermato al confine con la Slovenia per un controllo.

Dopo un pomeriggio trascorso a tentare la fortuna presso un casinò di Nova Gorica, H.X. è entrato in Italia con oltre ventimila euro, senza averli dichiarati. Al momento del controllo, il cittadino straniero, residente in Italia da oltre dieci anni, è parso agitato e ha ammesso di avere tre mila euro in contanti. È bastata una verifica più approfondita all'interno dell'abitacolo del veicolo per consentire ai finanzieri di scoprire l'ulteriore somma. Nella caserma delle Fiamme Gialle, H.X. ha così proposto ai militari un compenso per lasciarlo andare e poi ha iniziato a sferrare calci e pugni. Il Tribunale di Gorizia lo ha condannato a un anno e mesi sei di reclusione nel processo per direttissima, e ha confiscato il denaro.