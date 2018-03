UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO: STEFANO TRINCHESE RIELETTO DIRETTORE DILASS

ABRUZZO. Il professor Stefano Trinchese è stato eletto a larghissima maggioranza alla direzione del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, nell’Università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Ordinario di Storia contemporanea e già Preside della Facoltà di Lettere, il professore Stefano Trinchese viene confermato direttore del DILASS per il triennio accademico 2014-2017.

Stefano Trinchese ha studiato nelle università di Bologna (1975-80), Bonn (1983-86) e Paris-Sorbonne (1986-87), conseguendo il dottorato di ricerca a Roma-La Sapienza (1987-90). Ha svolto semestri di studio in Turchia (1993-96) e in Germania (1998-99). Ha insegnato storia della Turchia presso l’Ispettorato dell’Esercito. È membro del direttivo della Società italiana per la storia contemporanea e dell’Istituto Paolo VI per la storia del movimento cattolico. Dirige il Centro ricerche per la storia e la cultura dell’Adriatico. È autore di monografie su temi di storia politica e religiosa europea e mediterranea.