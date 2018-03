IL FESTIVAL DEL ROCKABILLY AL PORTO TURISTICO DI PESCARA

SPETTACOLO. PESCARA. Tre serata a base di rock‘n’roll, swing e rockabilly al Porto turistico di Pescara con l’evento You Wanna Be Americano il 25, 26, 27 Luglio 2014, Festival dedicato alla musica, alla cultura ed alla moda degli anni '50 e '60. L'esibizione delle band sarà supportata dalle selezioni musicali di numerosi dj che accompagneranno i presenti in un viaggio indietro nel tempo sulle note dei miti della musica riproponendo tutte le hit anni '50 e '60 di pietre miliari della musica come Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Chuck Berry, The Beach Boys, Johnny Cash e tanti altri. Per tutte le ragazze ci sarà la possibilità di rivivere il fascino intramontabile delle pin up anni '50 grazie alle acconciature e make up in stile.