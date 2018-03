VETTURA INCASTRATA FRA ALBERO E PALO DOPO MANOVRA SBAGLIATA

PESCARA. Perde il controllo della sua auto e va a sbattere sul marciapiede contro un muretto, rischiando di investire e travolgere due persone che poco più avanti stavano prelevando dei soldi ad uno sportello bancomat. Lo spettacolare incidente, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze si è verificato intorno a mezzogiorno a Pescara nella centralissima via Carducci davanti l'Ufficio Postale, dove la vettura è finita fuori strada, andando sul marciapiede, incastrandosi fra un palo della luce divelto, ed un albero. Sul posto, hanno operato anche i vigili del fuoco. La conducente, una signora pescarese di 78 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118, e trasportata in ambulanza in ospedale per alcuni traumi. La ricostruzione dell'accaduto è affidata agli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Pescara.