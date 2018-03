SPACCATA CON IL TRATTORE A CEPAGATTI, COLPO FALLITO

PESCARA. Hanno rubato un trattore e, a bordo del mezzo, hanno raggiunto l'Eurospin sfondando la porta laterale. Una volta dentro hanno provato a forzare la cassaforte ma non ci sono riusciti e sono fuggiti via, forse perche' suonava l'allarme. Il colpo, quindi, e' fallito. E' accaduto intorno alle 3 di notte, in via Dante Alighieri, a Cepagatti (Pescara). Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato il trattore, rubato poco prima nella zona e abbandonato dai ladri. Da visionare le immagini delle telecamere.