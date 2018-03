DROGA: UN ARRESTO E TRE DENUNCE A TRASACCO DEI CARABINIERI

TRASACCO. Un extracomunitario 34enne di origine marocchina e' stato arrestato dai militari della Stazione Carabinieri di Trasacco per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un'attivita' di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio nel centro marsicano, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Chieti, hanno sorpreso lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, nell'abitazione di una connazionale, dove hanno rinvenuto, grazie anche all'ausilio dell'unita' cinofila antidroga, 19 dosi di cocaina confezionate in ampolline di cellophane, materiale per il confezionamento dello stupefacente e una somma di denaro provento della presunta attivita' di spaccio. Ammanettato e condotto in caserma il 34enne e' stato dichiarato in stato d'arresto e, su disposizione dell'autorita' giudiziaria, tradotto presso il carcere di Avezzano. Per la giovane connazionale la stessa autorita' giudiziaria ha disposto la denuncia in stato di liberta' per il medesimo reato. Sempre a Trasacco, una pattuglia dei Carabinieri di Ortucchio e Gioia dei Marsi ha denunciato in stato di liberta' un minorenne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio trovandolo in possesso di 4 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana gia' suddivisi in dosi.