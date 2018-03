RAPINE: MINACCIANO CON PISTOLA TABACCAIO E FUGGONO CON BOTTINO

MONTESILVANO. Rapina in tabaccheria, in corso Umberto, a Montesilvano, ieri sera. Due giovani armati di pistola e con il casco in testa sono riusciti a portare via un migliaio di euro dall'attivita' e a far perdere le tracce a bordo di un ciclomotore nero. I due avevano l'accento napoletano. I carabinieri, intervenuti dopo la rapina, hanno accertato che il ciclomotore e' stato rubato. Il locale non dispone di telecamere. I militari dell'Arma, coordinati dal capitano Enzo Marinelli, si occupano delle indagini e puntano a capire, tra l'altro, se ci sono connessioni con altre rapine avvenute di recente in citta'.