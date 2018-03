TRANSCOM PRONTA A VALUTARE L'ACQUISIZIONE DI INFOCONTACT

MILANO. Transcom, uno dei principali operatori internazionali del mercato dei contact center, presente anche in Italia con otto sedi e 4.000 addetti, sta esplorando la possibilità di rilevare i contact center della società Infocontact, azienda che poche settimane fa è stata investita dalla crisi che da tempo affligge l'intero comparto.

«Stiamo valutando un intervento diretto per rilevare e rilanciare una importante realtà del nostro settore come quella rappresentata dai contact center di Infocontact» ha dichiarato Roberto Boggio, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Transcom Italia «ma per portare a termine l'operazione è indispensabile che si concretizzino le condizioni di mercato auspicate da tutti i player del nostro settore».

«Auspichiamo - ha aggiunto Boggio - che l'indagine conoscitiva condotta in questi mesi dalla Commissione Lavoro alla Camera presieduta dall'On. Cesare Damiano conduca in tempi rapidi alla tanto attesa revisione delle iniziative a sostegno del settore, con una politica fiscale più equilibrata, la fine delle gare al massimo ribasso e la limitazione degli incentivi che alterano il mercato in modo artificiale».