OLTRE 10.000 PRESENZE NEL MUSEO DELLA BATTAGLIA DI ORTONA

ORTONA. Tra i cuori pulsanti dei servizi culturali ortonesi il Muba fa registrare, nel periodo gennaio-giugno, un aumento di presenze tra il 35% e il 40% mediamente più alto dei corrispettivi periodi degli anni precedenti.

Oltre 10.000 presenze tra visite scolastiche ( 50%), gruppi provenienti da vari paesi europei ed extraeuropei ( 17%) gruppi italiani e singoli visitatori ( 33%), hanno fatto del Muba uno dei luoghi più frequentati di Ortona, arricchito da iniziative ed eventi nel museo e nel territorio. Tra questi sono da ricordare la via della memoria da S. Apollinare al centro di Ortona: 12 istallazioni a pannelli che ripercorrono le fasi della battaglia; unitamente alla apertura del sito www. labattagliadiortona,it che da oggi diventa visibile in rete, e che contiene in modo interattivo informazioni e documenti sul museo e sul territorio ortonese, realizzate grazie all’impegno straordinario dell’Amministrazione e ad un apposito Comitato presieduto dal Sindaco.

Tra le iniziative che hanno significativamente contribuito ad ampliare il numero di presenze vanno sottolineate le aperture straordinarie ed i contributi dei volontari del Muba, coordinati dall'impegno del personale in servizio, insieme a manifestazioni di valenza fortemente innovativa.