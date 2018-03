MONTESILVANO, 32 STUDENTI SI OCCUPANO DELLA MANUTENZIONE DELLA PINETA DI SANTA FILOMENA

MONTESILVANO. Trentadue studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Alessandrini di Montesilvano sono i protagonisti del progetto “Educals Reserve – Natura Sicura”, finanziato dal Comune di Montesilvano.

Il progetto, risultato della convenzione stipulata con la Regione Abruzzo, ha visto l'amministrazione Maragno impegnarsi nell'acquisto in totale di 96 buoni lavoro occasionale accessorio che saranno utilizzati per consentire agli studenti di operare in favore della natura nella Pineta di Santa Filomena.«Vogliamo in questa maniera misurare le competenze dei ragazzi – ha detto Federico Gentilini, ideatore del progetto, nel corso dell'inaugurazione avvenuta stamani presso l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato, alla presenza del Comandante Piero Di Fabrizio e del sindaco di Montesilvano Francesco Maragno – e stimolare azioni in grado di produrre ricchezza. Ringrazio il sindaco Maragno per la sensibilità dimostrata verso questa iniziativa che vuole coinvolgere esortare i giovani ad allacciare un rapporto sinergico con la natura del proprio territorio».