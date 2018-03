CHIETI. TRASFERIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO MASCI ALLO SCALO: ASSEMBLEA IN PROVINCIA IL 4 AGOSTO

CHIETI. In vista del trasferimento di alcune classi del Liceo Scientifico Masci di Chieti allo scalo, i rappresentanti degli studenti hanno convocato una assemblea presso la Provincia in presenza dell’assessore alla pubblica istruzione Carla Di Biase, per illustrare a fondo le ragioni a monte di tale decisione.

L’assemblea è convocata per il 4 agosto 2014 alle ore 11.00 presso la sede centrale della Provincia in corso Marrucino.

Tale decisione è maturata in seguito a un incontro informale e preventivo con la Di Biase, -spiegano i proponenti- ristretto a solo i rappresentanti degli studenti dell’istituto dello Scientifico “Masci”, nel corso del quale è emerso già che «con tale operazione in solo un anno scolastico la Provincia verrebbe a risparmiare circa 2 milioni di euro. Una cifra che abbiamo chiesto di approfondire in dati analitici di riferimento, per comprendere quali e quante voci concorrono a questo risparmio, in forza di una valutazione oggettiva e responsabile del dato».

Gli studenti, si dicono «pronti al confronto», e precisano che «al momento non è stata ancora formulata una posizione ufficiale e condivisa sulla vicenda».