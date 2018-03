NASCONDE NEL SUO CORPO OVULI DI EROINA, POLIZIA ARRESTA NIGERIANO

GIULIANOVA. Un nigeriano di 30 anni, irregolare, e' stato arrestato dalla squadra mobile di Ascoli Piceno e Teramo, per possesso di 120 grammi di eroina. Fermato nei pressi della stazione di Giulianova (Teramo), aveva detto ai militari di essere appena giunto da Napoli ma non aveva con se' alcun bagaglio e, per di piu', si era mostrato nervoso. La polizia ha pensato di trovarsi di fronte ad uno spacciatore ed ha chiesto al pm di Teramo, Stefano Giovagnoni, di sottoporre l'extracomunitario a visita medica all'ospedale di Teramo pensando nascondesse ovuli. Ne sono stati trovati, infatti, due contenenti 120 grammi di eroina di ottima qualita', che sul mercato avrebbe fruttato circa 15mila euro.