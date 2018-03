SAN SALVO. SEQUESTRATI CARRETTI VENDITORI ABUSIVI SULLA SPIAGGIA

SAN SALVO. Il sequestro di ben 10 carretti artigianali contenenti gonfiabili e costumi da bagno, per un valore di circa ottomila euro, è il risultato dell'ennesima azione di contrasto sul lungomare di San Salvo degli agenti della Polizia municipale nell'ambito dell'azione 'Mare Legale' predisposta dall'amministrazione comunale. Questa mattina i vigili nella zona del Giardino botanico mediterraneo dove da alcuni giorni era stata notata, in particolare nelle ore notturne, la presenza di venditori ambulanti extracomunitari che si erano accampati e che avevano in pratica realizzato il parcheggio dei carretti. Sono stati momenti concitati con gli ambulanti che hanno cercato di riprendersi i rudimentali mezzi di trasporto e aggredire i vigili per poi darsi alla fuga. É stato richiesto anche l'intervento dei carabinieri.