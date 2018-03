LITE TRA VICINI CON FUCILE, SEQUESTRO E DENUNCIA

PENNE. I carabinieri della compagnia di Penne sono intervenuti a Rosciano (Pescara) per una lite tra vicini che ha portato alla denuncia a piede libero per minaccia aggravata di un 68enne. L'uomo avrebbe minacciato di risolvere il diverbio con un fucile che teneva a casa, con l'intenzione di farsi giustizia da se'. Intervenendo, i militari hanno trovato tre armi e 160 cartucce (risultate regolari in relazione al possesso del porto d'armi ad uso caccia) che sono state ritirate e sequestrate. Per il 68enne e' stato adottato il provvedimento del divieto di detenzione di armi.