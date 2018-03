DROGA: DEVE SCONTARE 7 ANNI, ARRESTATO MESSINESE AD AVEZZANO

AVEZZANO. Il personale della squadra anticrimine del Commissariato di Polizia di Avezzano, coordinato dal dirigente Paolo Gennaccaro, in ottemperanza all'ordinanza definitiva di esecuzione per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, ha rintracciato e arrestato Santo Felughi, cinquantenne messinese da tempo residente in citta'. L'arrestato e' stato associato presso la casa circondariale di Avezzano per scontare 7 anni per il reato di spaccio di stupefacenti in concorso con altre persone. L'uomo era inoltre noto alla polizia poiche' coinvolto nell'operazione denominata "Eldorado", su rapine in abitazioni ed esercizi commerciali nella Marsica, effettuata nel novembre del 2013.