ABRUZZO. D'ALFONSO:«CONFRONTO PERMANENTE CON SINDACATI SULLO SVILUPPO»

ABRUZZO. Un tavolo permanente che «riporti nell'agenda di governo regionale un Patto per lo sviluppo in grado di generare attrattori per gli investimenti produttivi e occupazionali». E' la proposta che il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ha fatto ai segretari generali regionali di Cgil, Valter Di Cesare, Uil, Roberto Campo, Cisl, Maurizio Spina e Ugl, Piero Peretti.

«Accanto al tavolo permanente - ha spiegato D'Alfonso - una struttura esecutiva del Patto stesso e, soprattutto, un tavolo di monitoraggio dei risultati e delle spese».

I segretari regionali di Cgil, Cils, Uil e Ugl hanno illustrato le criticita' attualmente in campo: dal Patto della salute ai problemi legati alla prossima programmazione europea; dal finanziamento della cig in deroga, le cui problematiche sociali rischiano di esplodere a settembre, ai rapporti della Regione con le grandi aziende presenti sul territorio; dalla revisione delle aree di crisi alle politiche di sviluppo infrastrutturale.