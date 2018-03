CUGNOLI. COMPLETATI LAVORI MANUTENZIONE AL CAMPETTO

CUGNOLI. Terminati i lavori di ordinaria manutenzione al campetto del Comune di Cugnoli in Via Madonna del Carmine, previsti dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di garantire la buona funzionalità dell’impianto.

Tra gli interventi effettuati: rifacimento della pavimentazione e della segnaletica del campo e sistemazione della relativa recinzione.

Dopo aver eseguito i lavori il campetto è pronto per fare da cornice agli incontri sportivi, agonistici e amatoriali, che coinvolgono i cittadini cugnolesi e alle manifestazioni organizzate in paese. I prossimi appuntamenti che si svolgeranno in estate sono un torneo di pallavolo dalla seconda metà di luglio ad agosto ed una serata - prevista tra le manifestazioni dell’Estate Cugnolese 2014 - di super calcio balilla umano con gonfiabili, pensato per grandi e piccini, all’insegna del divertimento e dello sport, organizzato per domenica 24 agosto.