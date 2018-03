ABRUZZO. GIORNATA NAZIONALE DI STUDIO E SENSIBILIZZAZIONE SUL FRINGUELLO ALPINO,

L’AQUILA. Appuntamento per sabato 26 Luglio 2014 Campo Imperatore L’Aquila (zona albergo) - ritrovo presso il Giardino Botanico dalle ore 8.00.

Si terrà un’iniziativa promossa dall’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di L’Aquila del Corpo Forestale dello Stato, con la collaborazione del Giardino Alpino di Campo Imperatore, l’Università degli Studi di L’Aquila, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per favorire la conoscenza e la conservazione della biodiversità negli ecosistemi d’altitudine del Gran Sasso.

La manifestazione al nono anno di programmazione, viene promossa per far conoscere il Fringuello alpino (Monifringilla nivalis) una delle specie meno note e più affascinanti dell’avifauna Italiana, un passero un po’ speciale evolutosi e adattatosi a vivere in alta montagna al di sopra della vegetazione arborea per l’intero arco dell’anno.

La giornata del 26 luglio sarà ricca d’iniziative scientifiche e divulgative dalle ore 8.00:

· Visita guidata al Giardino Botanico Alpino di Campo Imperatore, che sarà curata dai docenti dell’Università degli Studi di L’Aquila;

· Visita alla Stazione Ornitologica di Campo Imperatore a cura degli ornitologi del C. F. S. - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di L’Aquila;

· Visita alla Stazione di Ricerca ecologica a lungo termine LTER del Gran Sasso a cura dei biologi del C. F. S. - Ufficio territoriale per la biodiversità di L’Aquila;

· Escursione Ornitologica Guidata da accompagnatori di media montagna della Scuola di Escursionismo ITINEREA, con la partecipazione del Soccorso Alpino Forestale ed i tecnici del Servizio Scientifico dell’Ente Parco.

· Disegno naturalistico scientifico a cura dell’artista Marco Preziosi.

Intervento del Prof. Francesco Petretti (Trasmissione Geo & Geo).



La partecipazione alla manifestazione è libera.