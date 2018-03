INCIDENTE AGRICOLO: GRAVE ANZIANO NEL CHIETINO

TORREVECCHIA TEATINA. E' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale dell'Aquila per le gravi lesioni riportate in un incidente agricolo, Rocco Petrongolo, di 74 anni di Torrevecchia Teatina (Chieti). L'anziano agricoltore si e' ribaltato con il proprio trattore mentre stava andando a rifornirsi d'acqua per innaffiare l'orto. L'incidente si e' verificato questa mattina in contrada S. Pasquale di Torrevecchia. Sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso del 118 insieme ai carabinieri della Compagnia di Chieti. L'infortunio si e' verificato in un tratto scosceso mentre Petrongolo si dirigeva verso l'erogatore del Consorzio di Bonifica per rifornirsi d'acqua.