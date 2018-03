SILVI. PIAZZA IDEAL PIÙ BELLA GRAZIE AI COMMERCIANTI

SILVI. commercianti di Piazza Ideal realizzano una iniziativa lodevole: dinanzi al degrado e all’abbandono dell’area, sita sul lungomare, si organizzano e promuovono una riqualificazione urbana più consona al nome della città, offrendo un grande esempio all’immagine della città di accoglienza e di decoro, civile ed urbano.

Oggi la riqualificazione di piazza Ideal è completata, con i lavori terminati alcuni giorni fa. Si è iniziato con lo sradicamento dei vecchi tronchi di palme con un estrattore certificato per non lasciare radici; si è proseguito, successivamente con la sistemazione e l’abbellimento delle aiuole e la piantumazione di tre nuove palme. Per quanto concerne le attrezzature urbane, l’area è stata altresì munita di una nuova rastrelliera per i possessori di biciclette, il cui parcheggio era inesistente. Il parking bicycle offrirà la possibilità ai possessori di biciclette di posteggiare il mezzo a due ruote senza lasciarla sul marciapiede o per la strada.

Senza nessun altro appoggio, i commercianti e i proprietari delle strutture sopra citate hanno affrontato tutte le spese per portare a termine un lavoro di riqualificazione molto importante per la città.