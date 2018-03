URBAN CENTER. GIUNTA APPROVA STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

L’AQUILA. La giunta comunale, su proposta deliberativa dell’assessore alla Ricostruzione e alla Pianificazione Urbanistica Pietro Di Stefano, ha approvato lo schema di atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione “Urban Center”. L’atto verrà ora trasmesso al Consiglio comunale per il definitivo via libera.

«L’Associazione culturale Urban Center L’Aquila – si legge in delibera – è costituita su iniziativa del Comune dell’Aquila, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, che hanno dato la propria adesione in risposta al bando per manifestazioni di interesse pubblicato dallo stesso Comune. Lo scopo è quello di favorire la partecipazione dei cittadini, promuovendo e raccogliendo iniziative e proposte volte a qualificare e migliorare il territorio aquilano e la sua vita sociale. L’Associazione alimenta altresì l’Archivio della Ricostruzione e il Museo della Città, veicolando e sostenendo, in generale, progetti urbani, architettonici, infrastrutturali e ambientali».