AGRICOLTORE UCCISO DA PRESSA PER ROTOBALLE A CAMPLI

CAMPLI. Un agricoltore di 38 anni, Pierluigi Fani', e' deceduto la scorsa notte intorno all'una, a Molviano di Campli (Teramo) mentre lavorava nei campi. L'uomo, la cui morte e' al vaglio dei carabinieri della locale stazione, stava raccogliendo la paglia che infilava in una pressa meccanica che ne fa rotoballe. Per motivi in corso di accertamento, l'agricoltore si sarebbe sporto eccessivamente venendo risucchiato dalla pressa che lo ha ucciso. Fani' e' stato soccorso dai presenti, ma all'arrivo del 118 era deceduto. Il mezzo agricolo e' stato posto sotto sequestro.