SAN SALVO. MARE LEGALE, NUOVO SEQUESTRO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

SAN SALVO. Prosegue l’attività di controllo, intensa e costante, della Polizia municipale di San Salvo contro l’abusivismo commerciale sulle spiagge nell’ambito dell’operazione “Mare legale”.

Sabato mattina gli agenti, coordinati dal tenente Saverio Di Fiore responsabile del servizio, hanno provveduto all’ennesimo sequestro.

La merce recuperata ha un valore di circa 3mila euro, oltre al sequestro di un carretto costruito in maniera artigianale per il trasporto della mercanzia. In particolare si tratta di borse, cappellini, bandane, gonfiabili, marsupi e bigiotteria varia