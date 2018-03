INCIDENTI STRADALI: SCONTRO AUTO-SCOOTER, GRAVE UN 44ENNE

PESCARA. Un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Città S.Angelo (Pescara) sulla statale Bonifica in contrada Colle di Sale. L'uomo era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un'auto. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Pescara. Sul posto era arrivato anche l'elisoccorso, ma si è optato per il trasporto via terra. In pronto soccorso i sanitari hanno diagnosticato un vasto politrauma. Sul posto la Polizia Municipale.