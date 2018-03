SI LANCIA PER NON ESSERE SCHIACCIATO DA TRATTORE, RIMANE FERITO

NOTARESCO. Il trattore sta per ribaltarsi, lui si lancia per non essere schiacciato ma riporta un trauma cranico e una lesione lombosacrale. L'incidente agricolo e' avvento stamane, intorno alle 9, a Valle Vignale, nel comune di Notaresco (Teramo). A.C., 76 anni, agricoltore del posto e' stato soccorso dall'eliambulanza del 118 e si trova ricoverato all'ospedale "Mazzini" di Teramo.