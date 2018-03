SILVI, MISS TIFOSA DAL 26 AL 31 LUGLIO

EVENTI. SILVI. E' stato presentato dall'Amministrazione di Silvi il calendario Eventi Estivo 2014 del Comune.

L'assessore al Turismo e vice sindaco Vito Partipilo e la delegata Nicoletta Cerquitelli hanno presentato l'evento attribuendo alla cittadina l'appellativo di "Silvi, il paese delle Passioni" sottolineato che «tutto il progetto è stato strutturato e realizzato con risorse "Made in Silvi"». Si è dato priorità «alle bellezze e alle risorse del nostro territorio, sia nella parte grafica che nei contenuti, perché solo dall'amore e della passione per il nostro territorio possiamo tornare ad accogliere il turista». Per gli eventi «abbiamo puntato sullo sport e intrattenimenti musicali, alcuni dei quali in concomitanza con il Comune di Pineto e l'Area Marina Protetta del Cerrano». Nel particolare degli eventi di Luglio c'è da evidenziare l'annuncio, per la prima volta a Silvi, della Società Pescara Calcio che presenterà le nuove divise sportive per la stagione calcistica, in contemporanea alla manifestazione "Miss Tifosa" spostata dal 26 al 31 Luglio. Sempre negli eventi sportivi dal 25 al 27 Luglio si svolgerà per la prima volta a Silvi con partenza da piazza Iris una gara internazionale ciclistica coast to coast denominata "Race Accross Italy, Ultra Cycling Challenge". L'Amministrazione con la nuova gestione investe anche nella promozione turistica nei nuovi canali social media e invitano tutti ad usare l'Hasthag #EstateaSilvi