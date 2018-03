A FUOCO STABILIMENTO DI PNEUMATICI ESAUSTI A SULMONA

SULMONA. Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi nel nucleo industriale di Sulmona, all'interno della fabbrica dell'Adria, la società emiliana che smaltisce pneumatici esausti. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco che stanno faticando non poco per spegnere le fiamme. La colonna di fumo nero, alta più di cinquanta metri, è visibile dall'intera Valle Peligna. Ancora ignote le cause dell'incendio. Sul posto anche pattuglie della polizia e del corpo forestale oltre a operai e dirigenti delle altre aziende presenti nelle vicinanze dell'Adria, tutti preoccupati dai possibili danni ambientali che potrebbe procurare l'incendio.