MONTESILVANO, BLITZ IN SPIAGGIA CONTRO IL COMMERCIO ABUSIVO

MONTESILVANO. Gli operatori della Polizia Locale di Montesilvano, coordinati dal Comandante Antonella Marsiglia, con l'ausilio di Carabinieri e Polizia hanno eseguito questa mattina un'operazione contro il commercio abusivo in spiaggia. Nel corso del sopralluogo, sono stati sequestrati oltre 1200 pezzi, tra costumi, abiti e ciabatte che venivano venduti abusivamente sulla battigia del Comune di Montesilvano. Il blitz si è concluso con 5 sequestri amministrativi, dei quali 4 carretti, e con il fermo di un ambulante che gli uomini della Polizia hanno condotto in questura per accertamenti.