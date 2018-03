LADRO IDENTIFICATO GRAZIE A VIDEO POSTATO SU FACEBOOK

TERAMO. Ruba all'interno di un'agenzia di scommesse assieme ad alcuni complici ma venie identificato grazie al video che il titolare derubato pubblica su Facebook. E' successo a Giulianova dove un macedone di 27 anni residente a San Benedetto del Tronto, è stato denunciato in stato di libertà per furto in concorso grazie all'intraprendenza del titolare dell'agenzia che ha messo a disposizione dei carabinieri e hai poi postato sul suo profilo del social, il filmato dell'impianto di videosorveglianza. Il macedone, assieme a due complici ancora da identificare, aveva forzato la saracinesca ed erra entrato nel locale sottraendo 2.500 euro in contanti dalla macchinetta cambiasoldi e due casse portavalori.