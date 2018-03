FORESTALE SEQUESTRA TRAPPOLE ILLEGALI PER FAUNA SELVATICA

ASSERGI. Nei giorni scorsi, personale del Corpo Forestale dello Stato del Comando Stazione di Rocca S. Maria (TE) dipendente dal Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del C.F.S. per il P.N. del Gran Sasso e Monti della Laga di Assergi (AQ), durante i normali servizi di controllo del territorio, ha rinvenuto in località Settefonti di Valle Castellana (TE) in pieno Parco Nazionale, mezzi di cattura illegali per la fauna selvatica. Gli strumenti, costituiti nel caso specifico da lacci in acciaio della lunghezza di circa due metri, sono stati rinvenuti ben legati ad alberi e posizionati ben nascosti tra la boscaglia lungo sentieri frequentati da fauna selvatica protetta, in modo da intrappolare i selvatici al loro passaggio. Del fatto è stata tempestivamente interessata l’Autorità Giudiziaria che ha autorizzato e convalidato il sequestro. Sono in corso le indagini per l’individuazione del/i responsabile/i. Si ricorda a tutti i cittadini il numero gratuito di emergenza ambientale del Corpo Forestale dello Stato “1515” per segnalare qualsiasi problematica significativa insorgente connessa al patrimonio forestale, all’ambiente, al buon uso del territorio e, soprattutto, in danno alla fauna selvatica e agli animali in generale.