PIANTAGIONE CASALINGA DI MARIJUANA, UN ARRESTO A POPOLI

CRONACA. POPOLI. Martedì sera i carabinieri di Popoli, diretti dal tenente Tonino Marinucci, hanno tratto in arresto O.D.B., 27 enne di Castiglione a Casauria, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di droga.

I controlli, scaturiti al termine di una prolungata attività di osservazione, condotta per diversi giorni dai Carabinieri della stazione di Torre de’ Passeri, del Nucleo Operativo della Compagnia di Popoli e di San Valentino, coordinati dal luogotenente Giovanni Rolando, hanno permesso di rinvenire all’interno dell’abitazione del giovane 21 grammi di marijuana suddivisa in 10 confezioni sigillate, 40 semi di marijuana e 2 bilancini di precisione più materiale vario utile per la preparazione e confezionamento delle dosi.

L’attività di perquisizione, estesa anche presso un terreno adiacente l’abitazione del giovane ha consentito di recuperare anche 5 piante di Marijuana dell’altezza di circa 2 metri ognuna. L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.