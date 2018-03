DONNA TENTA IL SUICIDIO, LA SALVA SMS INVIATO AD AMICO

PESCARA. Tenta il suicidio ingerendo un'intera confezione di medicinali e manda a un amico un sms inequivocabile per annunciare le sue intenzioni. L'uomo si attiva per salvarla e alla fine riesce nell'intento. E' accaduto nel pomeriggio a Montesilvano (Pescara). Lei, 52 anni, portata in ospedale è fuori pericolo. L'amico non riuscendo ad aprire la porta di casa della donna ha chiesto aiuto a Polizia e Vigili del Fuoco. La donna, trovata priva di sensi, è stata soccorsa da personale del 118.