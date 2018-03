INCIDENTI STRADALI: MOTO CONTRO CAMION, RAGAZZO FERITO

CASOLI. Un ragazzo minorenne alla guida di un motociclo è rimasto ferito in uno scontro con un camion avvenuto nel pomeriggio a Casoli (Chieti), sulla statale 84 per Guardiagrele. Trasportato dall'elisoccorso del 118 è ora ricoverato in prognosi riservata, con trauma cranio-facciale, nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Pescara. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Casoli, il ragazzo stava uscendo da una strada privata per immettersi sulla statale quando è sopraggiunto l'autocarro. Nell'impatto il ragazzo ha battuto la testa contro il mezzo pesante.