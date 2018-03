LA LISTA TEODORO RIVUOLE LE BORSE DI STUDIO

PESCARA. I consiglieri Piernicola Teodoro e Massimiliano Pignoli (Lista Teodoro) hanno chiesto in una lettera inviata al sindaco Alessandrini di ripristinare le borse di studio per studenti pescaresi.

«Le borse di cui si tratta», hanno detto, «non sono altro che un contributo alle famiglie con basso reddito per l’acquisto di cancelleria e materiale didattico, perché possano essere aiutate e sostenute, anche in minima parte, nel seguire i propri figli nella scuola di primo e secondo grado. Il fondo della Regione stabiliva un tetto massimo che per il Comune di Pescara era pari a circa 300 euro per le scuole superiori. Le cifre erano differenti a seconda della scuola di riferimento e delle spese relative per ogni grado di istruzione».